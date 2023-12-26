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Hatay Basın Cemiyeti Yönetimi Vali Masatlı'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Hatay Basın Cemiyeti Yönetimi Vali Masatlı'yı Ziyaret Etti

Hatay Basın Cemiyeti (HBC) Başkanı Hikmet Otuzbir ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Otuzbir, Vali Masatlı'ya HBC'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vali Masatlı ise gazetecilerin kamuoyunu doğru bilgilendirme konusunda önemli bir görevi olduğunu belirtti. Ziyaretin ardından Otuzbir ve beraberindekiler, Anadolu Ajansı'nın Prefabrik Çarşı'daki ofisini ziyaret etti.

Hatay Basın Cemiyeti Yönetimi Vali Masatlı\'yı Ziyaret Etti
26.12.2023 - 14:53,
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Hatay Basın Cemiyeti (HBC) yönetimi, Vali Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti.

HBC Başkanı Hikmet Otuzbir ve yönetim kurulu üyeleri, makamında görüştükleri Vali Masatlı'ya çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Masatlı da ziyaretten memnuniyet duyduğunu, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde gazetecilere önemli görev düştüğünü belirtti.

Otuzbir ve beraberindekiler, sonrasında Anadolu Ajansının Prefabrik Çarşı'daki ofisine ziyarette bulundu.

Kaynak: AA
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