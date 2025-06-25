Hatay Büyükşehir Belediyesi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan iddialara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bazı sosyal medya mecralarında belediyemizin geçmiş dönemindeki ihalelerine yönelik iddialarla ilgili, İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce başlatılan inceleme devam etmektedir."
Son Dakika › Güncel › Hatay Belediyesi'nden İddialara Cevap - Son Dakika
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