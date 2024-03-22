Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Seçim Çalışmaları Sırasında İtildi - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Seçim Çalışmaları Sırasında İtildi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Seçim Çalışmaları Sırasında İtildi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Samandağ ilçesindeki seçim çalışmaları sırasında bir kişinin itmesi sonucu konuşma yaptığı platformdan düştü. Savaş, olayın ardından konuşmasına devam etti. Saldırganın psikiyatrik tedavi gördüğü ve ailesi tarafından tedavi sürecinin tamamlandığı belirtildi.

22.03.2024 22:13  Güncelleme: 22:17
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Samandağ ilçesindeki seçim çalışmaları sırasında bir kişinin itmesi sonucu konuşma yaptığı platformdan düştü.

CHP'den yeniden aday gösterilen Savaş, Yaylıca Mahallesi'nde konuşma yaparken platforma çıkan kişi tarafından itildi.

Savaş, platformdan alanda bulunan vatandaşların arasına düştü.

Olayın ardından yeniden platforma çıkan Savaş, konuşmasına devam etti.

Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Samandağ halkına hitap ettiği sırada psikiyatrik tedavi gördüğünü öğrendikleri kişinin tatsız bir olay yaşattığını belirterek, "Ben doktorum, yurttaşımız hasta. Onun tedavisi için de her şeyi yapacağım. Üzüntüsünü bildiren herkese, Samandağ, Yaylıca halkına ve hasta kardeşimizin ailesine tüm destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Valilikten açıklama

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Samandağ ilçemizin Yaylıca Mahallesi'nde halka hitaben konuşma yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'a yönelik bireysel bir saldırı girişiminde bulunulmuştur. Konuyla ilgili güvenlik güçlerimizce yapılan incelemelerde,

Lütfü Savaş'ı sahneden itmek suretiyle saldırı girişiminde bulunan Samandağ doğumlu A.G. (39) adlı şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı (bipolar bozukluk) ve ailesi tarafından tedavi sürecinin tamamlandığı gerekçesiyle kısa bir süre önce hastaneden çıkarıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu saldırı girişimi, güvenlik güçleri ve vatandaşlarımızın müdahalesiyle engellenmiş olup güvenlik birimlerimize herhangi bir şikayet başvurusunda bulunulmamıştır. Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Seçim Çalışmaları Sırasında İtildi - Son Dakika

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