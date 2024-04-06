Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk göreve başladı - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk göreve başladı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk göreve başladı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevine başladı. EXPO Kisecik'teki başkanlık makamına gelen Öntürk, belediye daire başkanları ve personeliyle tanıştı. Daha sonra daire başkanlarıyla basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

06.04.2024 16:01  Güncelleme: 16:02
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Öntürk, görevine başladı.

AK Parti'den 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde aday gösterilen ve seçilen Öntürk, EXPO Kisecik'teki başkanlık makamına geldi.

Burada düzenlenen programda Öntürk, belediye daire başkanları ve personeliyle tanıştı.

Öntürk, daha sonra daire başkanlarıyla basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk göreve başladı - Son Dakika

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