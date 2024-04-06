Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk göreve başladı

Turhal Mimar Sinan Ortaokulu Küçük Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda birinci oldu

Turhal Mimar Sinan Ortaokulu Hentbol Takımı, Aksaray'da düzenlenen Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda birinci oldu. Yarı finalde Rize Fatih Ortaokulu'nu mağlup eden takım, finalde Zonguldak temsilcisi Kozlu Ortaokulu'nu da yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazandı.