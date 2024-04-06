Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk göreve başladı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Öntürk, görevine başladı.
AK Parti'den 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde aday gösterilen ve seçilen Öntürk, EXPO Kisecik'teki başkanlık makamına geldi.
Burada düzenlenen programda Öntürk, belediye daire başkanları ve personeliyle tanıştı.
Öntürk, daha sonra daire başkanlarıyla basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
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Turhal Mimar Sinan Ortaokulu Hentbol Takımı, Aksaray'da düzenlenen Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda birinci oldu. Yarı finalde Rize Fatih Ortaokulu'nu mağlup eden takım, finalde Zonguldak temsilcisi Kozlu Ortaokulu'nu da yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazandı.
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