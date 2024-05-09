Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Düzenleme ve Yol Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor

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(HATAY)- Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde çevre düzenleme ve yol bakım çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri, Antakya ilçe merkezi, Karlısu ve Kisecik Mahalleleri'nde çevre ve yol temizliği çalışması yaptı.

Defne Orhanlı bölgesindeki üst geçit yolunda büz önü temizleme ve Koçören Mahallesi'ndeki yol temizlik çalışmalarıyla birlikte çevre düzenlemesi tamamlandı.

Samandağ'ın Fidanlı Mahallesi'nde yol üzerinde oluşan çukurlar kapatılarak sürücüler için güvenli hale getirilirken, Kırıkhan'da Devlet Hastanesi yolunda depremden sonra hasar gören kaldırımların onarım ve yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Dörtyol Özerli Mahallesi'nde yağışlardan dolayı oluşan çukurlar kapatılarak yol güvenliği sağlandı.

Erzin'in Gökgöl Mahallesi'nde ise kanal temizliği çalışmaları titizlikle yürütülerek olası su birikintilerinin önüne geçildi.

Belediye yetkilieri, il genelinde ihtiyaç ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydetti.