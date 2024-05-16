Hatay Büyükşehir Belediyesi Haşere ve Sivrisineklere Karşı İlaçlama Faaliyetleri Yürütüyor

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(HATAY)- Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan temizlik çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte çoğalan haşere ve sivrisineklere karşı ilaçlama faaliyetleri yürütüyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Antakya ve Defne başta olmak üzere kentin birçok ilçesinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yeşil alanlar katı atık ve yabani otlardan arındırılırken, refüj, kaldırım, cadde, sokak ve meydanlar da titizlikle temizlendi.

Öte yandan, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte çoğalan haşere ve sivrisineklere karşı ekipler, otluk alanları, çöp konteynerlerini, kanalizasyon rögarlarını ve yerleşim alanlarında oluşan su birikintilerini ilaçladı.