Hatay Büyükşehir Belediyesi Haşere ve Sivrisineklere Karşı İlaçlama Faaliyetleri Yürütüyor - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Belediyesi Haşere ve Sivrisineklere Karşı İlaçlama Faaliyetleri Yürütüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte çoğalan haşere ve sivrisineklere karşı ilaçlama faaliyetleri yürütüyor. Temizlik çalışmaları da gerçekleştirilen kentte, yeşil alanlar, refüjler, kaldırımlar, caddeler, sokaklar ve meydanlar titizlikle temizleniyor.

16.05.2024 16:37
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(HATAY)- Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan temizlik çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte çoğalan haşere ve sivrisineklere karşı ilaçlama faaliyetleri yürütüyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Antakya ve Defne başta olmak üzere kentin birçok ilçesinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yeşil alanlar katı atık ve yabani otlardan arındırılırken, refüj, kaldırım, cadde, sokak ve meydanlar da titizlikle temizlendi.

Öte yandan, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte çoğalan haşere ve sivrisineklere karşı ekipler, otluk alanları, çöp konteynerlerini, kanalizasyon rögarlarını ve yerleşim alanlarında oluşan su birikintilerini ilaçladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hatay Büyükşehir Belediyesi Haşere ve Sivrisineklere Karşı İlaçlama Faaliyetleri Yürütüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Büyükşehir Belediyesi Haşere ve Sivrisineklere Karşı İlaçlama Faaliyetleri Yürütüyor - Son Dakika
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