(HATAY) - Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), gerekli tıbbi cihaz ve donanıma sahip 6 mavi şeritli hasta nakil aracıyla il genelinde hizmet vermeye devam ediyor.
HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, acil müdahale gerektirmeyen hastaları adreslerinden alarak randevu oluşturdukları hastaneye götürüyor. Ekipler, hasta vatandaşları hastanedeki işlemleri bittikten sonra yine adreslerine bırakıyor.
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın ekipleri; son 20 günde il içinde 179, il dışına ise 6 hastayı hastanelere nakletti.
BAŞVURULAR 3 GÜN ÖNCE YAPILMALI
Hasta nakil hizmetinden yararlanmak isteyen yatağa bağlı ve bakıma muhtaç vatandaşların, hastane randevularından en az 3 gün önce Büyükşehir'in 444 12 06 ve 153 numaralı telefonundan başvuru yapmaları gerekiyor.
Son Dakika › Güncel › Hatay Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?