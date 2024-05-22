Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Doktor Muayenesi Hizmeti

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(HATAY) - Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), salı günleri vatandaş ve personel için ücretsiz doktor muayenesi hizmetinin başlatıldığını duyurdu.

Büyükşehir'in Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaş ve personele yönelik salı günleri saat 13.00 ile 15.30 arasında muayene hizmetinin başlatıldığı, vatandaşların HBB Yerleşkesi Revir Binası'nda ücretsiz bir şekilde hizmetten faydalanabileceği bildirildi.