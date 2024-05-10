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(HATAY) - Hatay Büyükşehir Belediyesi, yangın güvenliği eğitimlerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı uzman personel, konteyner kent, okul ve öğrenci yurtlarında bulunan görevlilere, öğrencilere ve vatandaşlara yangın güvenliği konusunda eğitim veriyor.

İskenderun'da özel bir okul ve Antakya Fatih Geçici Konaklama Merkezi'nde vatandaşlara, yangından korunma yöntemleri, olası bir yangın durumunda söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı, güvenli tahliye gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Eğitim sonunda yangına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, yangından korunmanın en etkili yolunun bilinçlenmek olduğunu, acil durumlara karşı vatandaşların da hazırlıklı olmasını sağlamak için bu tür eğitim ve tatbikatların düzenli olarak yapılacağını söyledi.