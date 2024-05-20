Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetimlerine Devam Ediyor

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(HATAY) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı personeli, il genelinde belediye kanunlarının uygulanması, vatandaşların sağlıklı hizmet alması ve kent huzurunun sağlanması amacıyla denetim ve kontrollere devam ediyor.

Hatay Büyükşehir Zabıta ekipleri, hafriyat dökümü yapılan yerlerin kontrolünü yapıp kaçak hafriyat döküm yapanlara gerekli yaptırımlar uygularken, kaldırım işgallerini ve son kullanma tarihi geçen ürünleri tespit edip kurallara uymayan işletmelere caydırıcı cezai işlem uyguluyor.

İl genelinde vatandaşın vicdanını sömüren dilencilere ve kanuna aykırı satış yapan seyyar satıcılara yönelik de denetim yapan ekipler, vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışıyor.

Büyükşehir yetkilileri, vatandaşların ihbar ve şikayetlerini 153 numaralı hatta bildirerek kendilerine yardımcı olabileceklerini bildirdi.