Hatay Büyükşehir İtfaiyesi filosuna 100 yeni araç ekleyerek sayıyı 170'e çıkaracak

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 70'e gerileyen araç sayısını 170'e çıkaracak.

Depremlerde merkez istasyonu yıkılan, ilçe istasyonlarından bazıları zarar gören Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, kısıtlı imkanlarla hizmet vermeyi sürdürdü.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin, AA muhabirine, personelin afet döneminde büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün liderliğinde itfaiyenin her geçen gün daha iyiye gittiğini anlatan Keskin, "Depremden sonra yaklaşık 70 araçla Hatay'ın tüm ilçelerine hizmet veriyorduk, filomuza 100 yeni araç ekledik. Araçlarımızı şu anda kısım kısım teslim alıyoruz, bir ay içerisinde 100 aracın tamamını filomuza katmış olacağız. Bu araçlar geldiği zaman ülkenin araç kapasitesi anlamında en güçlü teşkilatlarından biri olacağız." diye konuştu.

Keskin, Antakya, İskenderun ve Kırıkhan ilçelerinde yeni istasyonların yapımının sürdüğünü dile getirdi.

Göreve geldikleri 2024 yılından bugüne 96 binin üzerinde vakaya mğüdahale ettiklerini belirten Keskin, "Bizim aylık müdahale ettiğimiz vaka sayısı 1600, bu ciddi bir sayı. Şehirde 1 milyon 700 bin nüfus var, bu teşkilatın çok güçlü olması gerekiyor." dedi.

Meslektaşlarının İtfaiyecilik Haftası'nı kutlayan Keskin, afette yaşamını yitiren 8 itfaiye personelini dualarla andıklarını sözlerine ekledi.