Hatay\'da 10 Kaçak Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı

HATAY'da polisin takip sonucu durdurduğu hafif ticari araçta, bazılarının üzeri örtüyle örtülmüş 10 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-İskenderun kara yolunda şüphe üzerine bir hafif ticari aracı takibe alıp, durdurdu. Araçta, bazılarının üzeri örtüyle örtülmüş 10 kaçak göçmen ile 2 organizatör gözaltına alındı. Kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 organizatör tutuklandı. Ayrıca, araç sürücüsüne trafik kural ihlallerinden 100 bin TL idari para cezası kesildi. Araç da trafikten menedildi.