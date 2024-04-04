Hatay\'da 14 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Hatay'ın Belen ilçesinde, yasal olmayan yollarla yurda giren 14 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 2 otomobili otoyolda durdurdu.
Araçlardaki 14 Suriye uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit eden ekipler, F.E. ve M.M'yi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E. ve M.M, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Ramazan Bayramı dolayısıyla otobüs seferlerine yoğun talep olduğunu ve ek seferlerin de dolmaya başladığını belirtti. Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte günlük otobüs sefer sayısının pandemiden önceki seviyelere yaklaştığı ifade edildi. Özcan, vatandaşları korsan hususi taşımacılıktan kaçınmaları konusunda uyardı ve otogarlardan bilet almalarını önerdi. Otobüs firması yetkilileri de bayram için satılan biletlerin tükendiğini ve yeni seferler açarak yolcuları mağdur etmemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası uyuşturucu nakli yapılacağı bilgisi üzerine kiralanmış bir otomobili çevre yolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada bir çift spor ayakkabı içine gizlenmiş 169,76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.A. (28), tutuklandı. Kütahya'da yılbaşından bu yana uyuşturucu operasyonlarında 53 zanlı tutuklandı.
Bolu'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi işletmelerde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, alışveriş merkezleri, gıda ve bayramlık satışı yapan perakende işletmeler ile marketlerde fiyat etiketi, kasa-raf fiyatı uyumsuzluğu ve haksız fiyat artışı kontrol edildi. Tüketicilerin şikayetlerini iletebilecekleri iletişim kanalları da bildirildi.
Samsun'da geçici olarak hizmet verecek olan Adli Tıp Grup Başkanlığı Geçici Hizmet Binası'nda otopsi işlemleri başladı. Daha önce otopsi işlemleri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılıyordu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ikinci kez seçilmesinin ardından Antalyalılara ve misafirlere hizmet etmeye devam edeceğini söyledi. Böcek, mazbatasını alırken yaptığı konuşmada, hiç kimseyi ötekileştirmeden çalışacaklarını vurguladı. Ayrıca, CHP'nin Antalya'da 16 ilçe belediyesini kazandığını belirterek, demokrasiye inancını dile getirdi ve işbirliği içinde olacaklarını ifade etti.
Ayancık Kaymakamı Recep Hasar, Şırnak'ta 2006 yılında şehit düşen Jandarma Komando Er Fatih Erer'in Tarakçı köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek, taleplerini dinledi. Hasar, beraberindekilerle birlikte şehidin kabrini ziyaret ederek dua etti. Ziyarette Kaymakam Hasar'a İlçe Emniyet Müdürü Hakan Evcil, İlçe Jandarma Komutanı Samet Türksoy ve İlçe Müftüsü Ömer Faruk Kıvrak eşlik etti.
Beşiktaş'ta bulunan bir gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma devam ederken, gözaltına alınan 9 şüphelinin işlemleri sürüyor. İki şüpheli ise sağlık kontrolünden geçirildi.
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kastamonu Üniversitesi tarafından düzenlenen çalıştayda dijital zorbalık konusu ele alındı. Çalıştayda teknolojinin faydaları ve riskleri tartışıldı. Öğrencilerin sağlıklı bir şekilde geleceğe ilerlemesi için önlemler alınması gerektiği vurgulandı. Çalıştayın önemi ve sonuçları üzerine konuşmalar yapıldı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Altıntaş Belediye Başkanı seçilen Hikmet Tunç, görevi Arif Teke'den devraldı. Tunç, mazbatasını alarak göreve başladı.
31 Mart Yerel Seçimlerini kazanarak yeniden Fethiye Belediye Başkanı seçilen Alim Karaca, mazbatasını aldı. Fethiye içinde otobüsle tur atarak halkı selamlayan Karaca, ardından meclis üyeleriyle birlikte adliye binasına geçti.
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