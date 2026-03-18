Hatay\'da 1510 Litre Sahte İçi Ele Geçirildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 1510 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaağaç Övündük Mahallesi'nde sahte içki bulunduğu belirlenen ikamete operasyon düzenledi.
Adreste 1510 litre içki ele geçiren ekipler, şüpheli A.K'yi gözaltına aldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?