Hatay'da 2,681 Afet Konutunun Yapımı Tamamlandı - Son Dakika
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Hatay'da 2,681 Afet Konutunun Yapımı Tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay'ın Antakya ilçesinde 310 dönüm arazi üzerinde 2,681 afet konutunun inşasını tamamladı. Depremden etkilenen bölgedeki konut teslimatlarının yıl sonuna kadar artması planlanıyor.

16.11.2024 11:49  Güncelleme: 11:52
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi'nde 310 dönüm arazi üzerinde 2 bin 681 afet konutunun yapımı tamamlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin yeniden ihya ve inşası için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilerek, "Günde ortalama 1500 konutun tamamlandığı deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 binden fazla konutun teslim edilmesi planlanıyor. Depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da da 26 binden fazla konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. Yıl sonunda bu rakamın 44 binin üzerine çıkması hedefleniyor. 2025 yılı sonuna kadar ise Hatay'da 158 binden fazla konut ve iş yeri teslim edilecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi'nde sağlam temeller üzerine yeni bir kent kurdu. Gülderen'de 310 dönüm arazi üzerinde 2 bin 681 konutun yapımı tamamlandı. Konutların etap etap teslimi sürüyor. Devletin desteğiyle yaralarını sarmaya çalışan vatandaşlar yeni evlerine kavuşuyor" denildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Gülderen Mahallesi'nde yapımı tamamlanan konutların görüntülerini paylaştı. Paylaşımında, Gülderen'e taşınan depremzede bir vatandaşın 'Allah razı olsun, hiçbir şeyimiz eksik kalmadı' sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, "Çalışıyoruz, üretiyoruz ve sonra milletimizin gönlünden kopan 'Allah razı olsun' duasını duyuyoruz ya; işte bu her şeye bedel" ifadelerini kullandı.

'EVİM ÇOK GÜZEL, IŞIL IŞIL'

Bakan Kurum'un paylaştığı videoda, yeni evlerine kavuşan kişilerin görüşleri yer aldı. Konutlarına yerleşenlerden Hatice Ateş, kurada ev çıktığını öğrendiğinde yaşadığı mutluluğu anlatarak, "Kızlarıma sarıldım onlar da bana sarıldı. Eşime 'Gerçek mi' diyorum, 'Evet bize çıktı' diyor. Eve geldiğimizde gerçekten 'Bizim mi' diye düşündüm. Çok şükür yerleştik. Evim çok güzel. Çevre çok güzel oldu, her taraf ışıl ışıl. Bakanımız Murat Kurum ve bütün yetkililerin sayesinde biz evimize kavuştuk. Onlar olmasa, devletimiz olmasa kim yaptıracaktı? Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Hak sahibi Yalçın Konak ise insanların artık konteynerlerden evlerine geçmeye başladığını belirterek, "Evlerin, binaların bu kadar hızlı yükselmesi bizleri çok şaşırttı. Bize umut verdi. Bu kadarını bile beklemiyorduk. İşçilik olsun, malzeme olsun, evin planlaması çok kaliteli ve güzel. Konutların devlet eliyle yapılması farklı oluyor. Çünkü devletin denetim mekanizması daha farklı. O yüzden kendimizi daha rahat, daha huzurlu hissediyoruz. Bakanımız Murat Kurum sadece burayı değil, depremi yaşayan insanları hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Gerçekten koca yürekli bir insan. Gece gündüz demeden buraya gelip insanların sorunlarıyla, derdiyle ilgilendi. İnsanlar ne istediyse onu yapmaya çalıştı. Memleketimizi ayağa kaldırmaya çalıştı. Devlet, konteynerleri bir an önce boşaltıp insanları huzurla güvenilir evlere geçirmek için elinden geleni yapıyor. Evlerimizde artık huzurlu, güvenli, rahat bir şekilde, umut dolu günler bizi bekliyor. Mutluyuz, heyecanlıyız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hatay'da 2,681 Afet Konutunun Yapımı Tamamlandı - Son Dakika

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