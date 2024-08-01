Hatay'da 229 hektar alan drone ile ilaçlandı - Son Dakika
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Hatay'da 229 hektar alan drone ile ilaçlandı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan sinek, haşere ve kemirgenlere karşı ilaçlama çalışmalarına gece gündüz etkin bir şekilde il genelinde devam ediyor. Ekipler Temmuz ayında 229 hektar alanı drone ile ilaçladı.

01.08.2024 17:11
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Hatay'da 229 hektar alan drone ile ilaçlandı

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan sinek, haşere ve kemirgenlere karşı ilaçlama çalışmalarına gece gündüz etkin bir şekilde il genelinde devam ediyor. Ekipler Temmuz ayında 229 hektar alanı drone ile ilaçladı.

HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, kurum planlaması ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Temmuz ayı boyunca il genelinde 136 bin 508 noktada ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi. İl, ilçe merkezleri ve kırsal alanlarda insan sağlığını korumak amacıyla uzman personellerce yürütülen çalışmalar sinek ve haşerelerin ürediği dere, su kanalı, gölet, kanalizasyon, sazlık alan, bataklık, foseptik, gübrelik alan, çöplük benzeri yerlerde yoğunlaştırıldı. Ekiplerin 7 gün 24 saat çalışma esasıyla yürüttükleri çalışmalarda; gündüzleri genel haşere ilaçlaması ve larvalarla; geceleri ise sivrisinek ve uçkunlarla 68 ilaçlama aracı ve teknolojik ekipmanlarla mücadele ediyor. Karadan ulaşımın sağlanamadığı noktalar da ise ilk kez bu yıl uygulamaya başlanan drone ile ilaçlama faaliyetleri gerçekleştiren ekipler il genelinde 229 hektar alanda ise drone ile ilaçlama yaptı.

Kaynak: İHA

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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