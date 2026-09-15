Hatay'da 39. Ahilik Haftası'nda yılın ahisine kaftan giydirildi - Son Dakika
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Hatay'da 39. Ahilik Haftası'nda yılın ahisine kaftan giydirildi

Hatay\'da 39. Ahilik Haftası\'nda yılın ahisine kaftan giydirildi
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Hatay'da 39. Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen törende yılın ahisi, kalfası ve çırağı seçilenlere plaketleri verildi. Yılın ahisi seçilen pastaneci Mehtap Gümüş'e kaftan giydirildi.

Hatay'da 39. Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen törende yılın ahisi, kalfası ve çırağı seçilenlere plaketleri verildi.

Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) Abdulkadir Teksöz Toplantı ve Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, yılın ahisi seçilen pastaneci Mehtap Gümüş'e kaftan giydirildi ve plaketi verildi.

Törende, yılın kalfası seçilen oto tamircisi Musa Duman ve yılın çırağı kadın kuaförü Kemal Cem Aydın'a da plaketleri takdim edildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, programdaki konuşmasında, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıma uğrayan yapıların yerini, yeni konut ve iş yerlerinin aldığını söyledi.

Afetzede esnafa yeni iş yerlerine bir an önce geçmeleri çağrısında bulunan Masatlı, "Bundan sonra iş yapmaya devam edeceğiniz ticaret alanına bir an önce yerleşiniz. Orada eğer ticaret olursa en kısa sürede oradaki evlerimiz de dolacaktır, o bakımdan siz esnafımıza önemli görevler düşüyor." diye konuştu.

Masatlı, yılın ahisini tebrik ederek esnafa da çalışmalarında başarılar diledi.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da ahiliğin temel değerlerinin cömertlik, doğruluk, dürüstlük, hoşgörü ve güven olduğunu söyledi.

Hatay Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ile HESOB Başkanı Aziz Fatih Yılmaz da birer konuşma yaptı.

Törenin sonunda katılımcılara, kavurma ve pilav ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'da 39. Ahilik Haftası'nda yılın ahisine kaftan giydirildi - Son Dakika

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