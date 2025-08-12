Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 4 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Antakya- Belen kara yolunda durdurulan araçta arama yaptı.
Araçtaki 4 yabancı uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla M.E'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da 4 Yabancı Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?