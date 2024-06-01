Hatay'da 5 Kilo 750 Gram Esrar ve 857 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da 5 Kilo 750 Gram Esrar ve 857 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Hatay\'da 5 Kilo 750 Gram Esrar ve 857 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yapılan operasyonda bir şüphelinin evinde ve bahçesinde 5 kilo 750 gram esrar ile 857 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

01.06.2024 19:35
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde evinde ve bahçesinde 5 kilo 750 gram esrar ile 857 kök Hint keneviri ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında, Kızılçat Mahallesi'nde bir şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeği desteğiyle zanlının ev, eklenti ve bahçesinde yapılan aramada, 5 kilo 750 gram kurutulmaya bırakılmış esrar ve 857 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Operasyon, Yayladağı, Jandarma, Hatay, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da 5 Kilo 750 Gram Esrar ve 857 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da 5 Kilo 750 Gram Esrar ve 857 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi - Son Dakika
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