Hatay'da 81 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Hatay'ın Belen ilçesindeki adresinde 81 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Belen İlçe Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.A. gözaltına alındı. Adreste 81 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. tutuklandı.
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