Hatay'da 9 düzensiz göçmen yakalandı, 1 tutuklama - Son Dakika
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Hatay'da 9 düzensiz göçmen yakalandı, 1 tutuklama

06.07.2026 09:47
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Yasa dışı yolla yurda giren 9 göçmen yakalandı, 1 kişi tutuklandı. Araç trafikten men edildi.

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen otomobili, Belen-İskenderun kara yolunda durdurdu.

Otomobildeki 9 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan sürücüye çeşitli ihlaller nedeniyle 102 bin 700 lira ceza uygulanırken, araç da trafikten menedildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Göçmen, Hatay, Son Dakika

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