Hatay\'da 95 bin 975 sentetik hap ve 1 kilo 156 gram uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Hatay'da evinde 95 bin 975 sentetik hap ve 1 kilo 156 gram uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ü.T'nin Reyhanlı ilçesindeki ikametine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 95 bin 975 sentetik hap ile 1 kilo 156 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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