Hatay\'da Avukatlar Günü Töreni Düzenlendi

Hatay'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hatay Barosu Başkanı Erhan Nizamoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.
Hatay Adliyesi'nde bulunan baroda devam eden programda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde hayatını kaybeden avukatlar anısına yaptırılan anıta karanfil bırakıldı.
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde müftülük tarafından 'Yetim gülse Cizre güler' sloganıyla hayırseverlerin desteğiyle bin yetim çocuğa bayramlık elbise hediye edildi.
Posof İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Posof Merkez camiinde Kur'an-ı Kerim ve mevlid okundu, dualar edildi ve cemaate ikramda bulunuldu.
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