Hatay\'da Bıçaklama Olayı: Kadın Ağır Yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde S.B., evde tartıştığı kocası F.B. tarafından 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Kadının yoğun bakındaki tedavisi devam ederken, F.B. ise tutuklandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi'nde F.B. ile eşi S.B. arasında evde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.B., eşi S.B.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçakladı.

EŞİNİ 7 KEZ BIÇAKLADI

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan S.B., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan F.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yoğun bakımda tedavisi süren kadının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.