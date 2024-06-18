Hatay'da Boğulma Tehlikesi Geçiren 2 Kişi Kurtarıldı

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Hatay'ın Payas ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı.

Yüzmek için Karacami Mahallesi'ndeki halk plajından suya giren Ş.G. ve P.Y, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Çevredeki vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren 2 genci denizden çıkardı.

Ş.G. ve P.Y, ihbar üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.