ANKA Haber Ajansının verilerine göre, saat 21.54 itibarıyla sandıkların yüzde 40,28'inin açıldığı Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde CHP Adayı Lütfü Savaş ve AK Parti Adayı Mehmet Öntürk başa baş gidiyor.
Hatay'da saat 21.54 itibarıyla sandıkların yüzde 40.28'i açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, Hatay'da CHP yüzde 57.56, AK Parti yüzde 54.67 oy aldı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi başa baş gidiyor - Son Dakika
Tokat'ta yerel seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi adayı kazandı. 1920 yılında il olan Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını ilk kez bir MHP'li aday kazandı. Tokat'ta efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'de aday olmuştu. Resmi sonuçları beklemeden caddelere çıkan MHP'li seçmenler kutlama yapmaya başladı. Tokat'ta AK Parti adayı Eyüp Eroğlu iki dönemdir başkanlık görevini yürütüyordu.
Ordu'da yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Hilmi Güler, oyların yüzde 38,71'ini alarak birinci sırada yer alıyor.
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