Hatay'da Cep Telefonu Hırsızlığı

HATAY'da yüzlerini kapüşonla gizleyen 2 şüpheli, girdikleri cep telefonu tamircisindeki yaklaşık 150 bin lira değerindeki cihaz ve aksesuarları çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün sabah saatlerinde Antakya ilçesi Alaattin Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kapüşonla gizleyen 2 kişi, telefon tamircisi Mert U.'nun iş yerine girdi. Bir süre keşif yapan şüpheliler, vitrinlerdeki yaklaşık 150 bin lira değerindeki cihaz ve aksesuarları çalıp, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin diğerine yalnızca sıfır telefonları almasını söylediği görüldü. Hırsızlığı fark eden Mert U.'nun ihbarıyla polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Alican GÜMÜŞ - Kamera: HATAY,