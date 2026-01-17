CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Servet Mullaoğlu: "Yağmura Rağmen Müthiş Bir Katılım Vardı"

(HATAY) - CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, "Yağmura rağmen müthiş bir katılım vardı. Gelen herkese canı gönülden çok teşekkür ediyorum" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 82'ncisi, bugün Hatay'da Defne Çekmece Kavşağı'nda yoğun yağışa rağmen yapıldı.

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, mitingi şöyle değerlendirdi:

"Yoğun katılım vardı. Çünkü Hatay'da insanlar çok dertli. Hem özellikle rezerv alanında insanlar 3 katlı evleri 7 kata çıkarılmış. 150 metrekare evleri 67 metrekareye düşürülmüş. Altı nüfuslu aileler yaşayacak, nefes alacak yerleri yok. Hem bu sıkıntıları var, hem yakın coğrafyamızda Suriye'de özellikle Alevi vatandaşlara yönelik ciddi bir soykırım var. Burada akrabaları var. Onlara yönelik çok ciddi tepki var. Hatay sahipsiz değil ve Hatay'da binlerce yıldır insanlar kardeşçe yaşamışlar. Sadece bizleri aramızdaki sınırlar ayırmıyor. Onlar sanal sınırlardır. Biz hem bölgemizde hem burada binlerce yıldır kardeşçe yaşıyoruz. Bu kardeşliğimiz binlerce yıl önce daha da sürecek. İnşallah hep birlikte omuz omuza bu sorunlarımızı hep birlikte çözeceğiz. ve miting bu manada her taraftan insanlar vardı. Yağmura rağmen müthiş bir katılım vardı. Gelen herkese canı gönülden çok teşekkür ediyorum."