Hatay'da DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Hatay\'da DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Hatay'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ ve El Kaide üyeliği iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde belirlenen bir adrese düzenledikleri operasyonda H.A. isimli zanlıyı gözaltına aldı. Diğer 4 zanlı ise serbest bırakıldı.

23.02.2024 11:17
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Hatay'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye üye olduğu iddia edilen 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, İskenderun ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, H.A, A.E, S.E, A.E.M. ve S.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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