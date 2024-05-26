Hatay\'da denize giren kişi boğuldu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.
Karaağaç Mahallesi sahilinden denize giren Suriye uyruklu Abdulnasır Al Makhzum (18), bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.
Yakınlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Makhzum'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Makhzum'un cenazesi, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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