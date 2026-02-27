Hatay'da 6 Şubat'ta Ilgım Apartmanı'nın Yıkılmasına İlişkin Ak Partili Eski Belediye Başkanları Hakkında Soruşturma İzni Verilmedi - Son Dakika
Hatay'da 6 Şubat'ta Ilgım Apartmanı'nın Yıkılmasına İlişkin Ak Partili Eski Belediye Başkanları Hakkında Soruşturma İzni Verilmedi

27.02.2026 09:37  Güncelleme: 10:45
Hatay'da 6 Şubat depremlerinde Ilgım Apartmanı'nın yıkılması sonucu 47 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine eski AK Partili Antakya Belediye Başkanları dahil 7 belediye görevlisine soruşturma izni verildi. Müşteki avukatları adalet mücadelesinin süreceğini vurguladı.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde Ilgım Apartmanı'nın yıkılarak en az 47 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin eski AK Partili Antakya Belediye Başkanları İsmail Kimyeci ve İzzettin Yılmaz dışında 7 belediye görevlisine soruşturma izni verdi. Müşteki avukatlarından Abdullah Eğilmez, "Sorumluluğu bulunan herkes hak ettiği cezayı alana kadar, adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" derken; diğer müşteki avukatı Ali Samsum ise soruşturma izni verilen kişilerin görevlerinin askıya alınması için başvuru yapacaklarını ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan 3 yıllık Ilgım Apartmanı saniyeler içinde yıkıldı. Olayda 47 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkımında sorumluluğu olduğu iddiasıyla eski Antakya Belediye Başkanları İsmail Kimyeci ve İzzettin Yılmaz, eski Belediye Başkan Yardımcısı Engin Sözer, Fen İşleri Müdürü Mehmet Bük, eski İmar ve Şehircilik Müdürü Nuriye Elçin Eryetli, eski İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Mehmet Zeki Tahiroğlu, mimar Nigar Nilay Havayıoğlu, makine mühendisi Hayrinnisa Kimyacı, inşaat teknikeri Arif Murat Elçi, inşaat teknikeri ve ruhsat memuru Yüksel Şenol hakkında soruşturma izni istedi.

7 isme soruşturma izni verilirken, 3 isme ret kararı verildi

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın imzasını taşıyan kararla, 7 belediye görevlisi hakkında soruşturma izni verildi. Eski AK Partili Antakya Belediye Başkanları İsmail Kimyeci ve İzzettin Yılmaz ile inşaat teknikeri Yüksel Şenol hakkında ise soruşturma izni verilmedi.

"Adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz"

Enkazda anne, baba ve kız kardeşini kaybeden müşteki avukatı Abdullah Eğilmez, şöyle konuştu:

"Depremden üç yıl ve kusur atfeden bilirkişi raporunun üzerinden bir yıl geçtikten sonra verilen soruşturma izni, her şeye rağmen adalete dair inancımızı tamamen yitirmememiz gerektiğini göstermektedir. Ancak açıkça ifade etmek gerekir ki, geciken adalet, adalet değildir. Henüz üç yıllık bir binada onlarca insanın hayatını kaybetmiş olması; 'afet' söylemiyle geçiştirilemeyecek kadar ağır bir ihmaller zincirine işaret etmektedir. Bu zincirde nokta kadar sorumluluğu bulunanların, makamı ve sıfatı ne olursa olsun, bağımsız ve tarafsız yargı önünde hesap vermesi, hukuk devletinin asgari gereğidir. Kamu vicdanı, göstermelik işlemler değil; gerçek ve etkin bir yargılama beklemektedir. Sorumluluğu bulunan herkes hak ettiği cezayı alana kadar, adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

"Soruşturma izni verilen kişilerin görevlerinin askıya alınması için başvuru yapacağız"

Binada 4 yakınını kaybeden müşteki avukatlarından Ali Samsum ise şunları kaydetti:

"Sonunda kamu görevlilerinin soruşturulduğu dosyada bir adım atılmış olması mutluluk verici. Apartmanda yakınlarını kaybeden aileler, bu izinle birlikte ifadeye çağrılmaya başlandı. Uzun bir süre geçmiş olsa da hepimiz şikayetlerimizin arkasında duruyoruz. Elbette bu sevindirici adıma rağmen bazı kaygılar taşıyoruz. Bir kısım isimler bakımından soruşturma izni verilmediğini gördük. Bilirkişi raporuyla kusur atfedilen kişiler bunlar. Bir kısım isimler bakımından ise soruşturma izni verilmiş olmasına rağmen bu kişilerin hala Antakya Belediyesi'nde çeşitli pozisyonlarda, aynı sorumluluklarla çalışıyor olmaları bizleri endişelendiriyor. Bu kişilerin görevlerinin askıya alınması için de gerekli başvuruları yapacağız; çünkü bizim yaşadıklarımızın tekrar yaşanmasını istemiyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güvenlik, Antakya, Güncel, Hatay, Son Dakika

