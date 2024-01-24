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Hatay'da depremzede öğrenciler için futbol turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Hatay'da depremzede öğrenciler için futbol turnuvası düzenlendi

Hatay'da konteyner kentte kalan depremzede öğrenciler için düzenlenen futbol turnuvası başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen turnuvaya 160 öğrenci katıldı. Turnuva 2 Şubat'ta final maçlarıyla sona erecek.

Hatay\'da depremzede öğrenciler için futbol turnuvası düzenlendi
24.01.2024 - 14:43,
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Hatay'da konteyner kentte kalan depremzede öğrenciler için düzenlenen futbol turnuvası başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destek verdiği turnuva, Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki halı sahada düzenlendi.

Depremzede 160 öğrencinin katıldığı turnuva 2 Şubat'taki final maçlarıyla sona erecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım, etkinliğin açılışında, psikososyal destek çalışmaları kapsamında yarıyıl tatilinde depremzede öğrenciler için moral turnuvası düzenlediklerini söyledi.

Turnuvaya 10-14 yaş arasında 160 öğrencinin yer aldığı 16 takımın katıldığını anlatan Yıldırım, il genelindeki 180 konteyner kentte psikososyal destek çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Öğrencilerden Burak Düzenci de turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Turnuvalar başlayınca ben de katılmak istedim. Konteyner kentteki arkadaşlarımla güzel de bir takım olduk. Bugün ilk maçımızda takımımızın 5 golünü attım, çok mutluyum." dedi.

Kaynak: AA
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Gençlik, Hatay, Spor, Deprem, Spor, Güncel, Son Dakika

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