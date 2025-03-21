Hatay'da Eski Su Kulesi Yıkıldı, Yeni Depo İnşası Başladı - Son Dakika
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Hatay'da Eski Su Kulesi Yıkıldı, Yeni Depo İnşası Başladı

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Hatay'da kullanımı sona eren su kulesi, kontrollü bir şekilde yıkılarak yerine 100 metreküp hacminde prefabrik depo inşa edildi. Bu çalışma ile içme suyu problemi çözülerek sağlıklı su temini hedefleniyor.

21.03.2025 09:58  Güncelleme: 10:09
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Su kulesi kağıt gibi yerle bir oldu

HATAY - Hatay'da kullanımı sona eren su kulesi iş makinasıyla kontrollü olarak yıkıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi, yıkılan su kulesinin yerine 100 metreküp hacimli prefabrik depo inşa etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), içme suyu sorunlarını çözmek ve sağlıklı su temin etmek amacıyla ürettiği projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. HBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), sürdürülebilir su yönetimi için kalıcı çözümler üreterek, Kumlu ilçesi Keli ve Hatay Hamamı Mahallelerinde 100 metreküp hacimli prefabrik depo inşa etti. Çalışma kapsamında, içme suyunun sağlıklı bir şekilde toplanması ve kesintisiz şekilde meskenlere dağıtımını sağlamak amacıyla basınca dayanıklı borularla 1500 metre yeni içme suyu şebeke inşası da gerçekleşti. Kullanımı sona eren eski su kulesiyse iş makinasıyla kontrollü olarak yıkıldı. Su kulesinin kağıt gibi yerle bir oldu.

Çalışmayla ilgili konuşan Kumlu Keli Mahalle Muhtarı Rıdvan Taşer, "Daha önceki su depomuz yıkıldığından dolayı su akışının daha sağlıklı gitmesi adına en yüksek noktaya kuruldu. Birkaç gün içerisinde suyumuza kavuşuruz" dedi.

Hatay Hamamı Mahalle Muhtarı Caner Dinçer, "Mahallemde yaklaşık 5-6 yıldır su sıkıntısı vardı. Su borularımız değişti ve yeni su depolarımız kuruldu. Ekipler en kısa sürede çözüm yolu bulup tamamladılar. Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk'e ve HATSU Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" İfadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hatay'da Eski Su Kulesi Yıkıldı, Yeni Depo İnşası Başladı - Son Dakika

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