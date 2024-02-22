Hatay'da firari 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da firari 2 hükümlü yakalandı

Hatay\'da firari 2 hükümlü yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 6 yıl 4 ay 21 gün ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

22.02.2024 13:19  Güncelleme: 13:21
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 6 yıl 4 ay 21 gün ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Çalışmada, "hırsızlık" ve "kullanmak için uyuşturucu bulundurmak" suçlarından hakkında 6 yıl 4 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.T. ile "tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.K. yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Dörtyol, Hatay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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