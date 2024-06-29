Hatay'da Firari Hükümlü ve 4 Şüpheli Yakalandı

Hatay'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Payas ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Çeşitli suçlardan aranan M.Ç. S.Ç. A.Ç. ve A.Ş'nin gözaltına alındığı çalışmada, firari hükümlü A.Ö. de yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı, hükümlü de cezaevine gönderildi.
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