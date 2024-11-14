Hatay'da Firari Hükümlü Yakalandı

Hatay'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde aranması olanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan H.K. ve R.T.B ile hükümlü A.A. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. tutuklandı, R.T.B. serbest bırakıldı.
Hükümlü de işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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