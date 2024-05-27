Hatay'da freni arızalanan kamyonun 3 otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Antakya- Altınözü kara yolu Narlıca mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 RS 882 plakalı hafriyat kamyonu, seyir halindeyken freninin arızalanması sonucu kontrolden çıktı.
Kamyon, seyir halindeki 2 araca çarptıktan sonra bir otomobilin üzerine devrildi.
Kazada, kamyon sürücüsüyle otomobillerdeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da freni arızalanan kamyonun 3 otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?