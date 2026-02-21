Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 19 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Arsuz-İskenderun kara yolunda bir kamyoneti durdurdu.
Kamyonetin kasasına yapılmış ve hayvan dışkısıyla kamufle edilmiş gizli bölmede 19 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
