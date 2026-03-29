Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 11 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Kırıkhan-Hassa kara yolunda bir hafif ticari aracı durdurdu.
Araçtaki Suriye uyruklu 11 kişinin, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
