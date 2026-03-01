Hatay'da Güzel Hava, Sahil Kalabalıklaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da Güzel Hava, Sahil Kalabalıklaştı

01.03.2026 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da yağmurların ardından güzel hava, sahil kesiminde yoğunluk oluşturdu. Aileler eğlendi.

HATAY'da hafta sonu tatilinde yağmurlardan sonra gelen güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahil kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Sabah saatlerinden itibaren sahile gelen vatandaşlar, Samandağ ilçesinde bulunan sahil bandında yürüyüş yaptı, çocuklarıyla oyun oynadı. Bazı vatandaşlar ise yanlarında getirdikleri seyyar sandalyelerle sahil kenarında oturarak sohbet etti. Deniz manzarası eşliğinde vakit geçiren aileler, hafta sonunun tadını çıkardı. Havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte sahil kesiminde zaman zaman yoğunluk oluştu. Özellikle gün batımına doğru artan kalabalık, sahil boyunca hareketliliğe neden oldu.

'DENİZ KUM GÜNEŞ'

Sahile Gelen Anıl Özdemir, "Günlerdir hava yağmurluydu. Bugün güneş açınca biz de kendimizi sahile bıraktık. Hava gerçekten mükemmel. Etraf kalabalık, herkes dışarıda. Deniz, kum, güneş. Hepsi bir arada çok güzel bir ortam var. Biraz top oynadık, arkadaşlarla birlikte eğlendik. Akşam da keyifli bir zaman geçirdik. Uzun zamandır böyle güzel bir hava yoktu. Hafta sonunu güzel değerlendirmiş olduk, mutluyuz." dedi.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/ HATAY,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Hava Durumu, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Güzel Hava, Sahil Kalabalıklaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı’da gramın fiyatını görenler inanamıyor Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
İran’a saldırılar sürerken Netanyahu, Trump’la telefonda görüştü İran'a saldırılar sürerken Netanyahu, Trump'la telefonda görüştü
Savaş uçakları İran’ı vururken Trump’ın nerde olduğu ortaya çıktı Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı
Dünyanın en yüksek yapısı İran füzesi yakınlarına düştü Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi yakınlarına düştü
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
Laiklik bildirisine soruşturma 168 kişi ifade verecek Laiklik bildirisine soruşturma! 168 kişi ifade verecek

20:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamaney mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı
20:36
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
20:15
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
20:14
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
19:53
Riyad’dan İran’a misilleme mesajı: Yetki verildi
Riyad'dan İran'a misilleme mesajı: Yetki verildi
19:48
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Ülke ve bölge istikrarı için her türlü çabaya açığız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Ülke ve bölge istikrarı için her türlü çabaya açığız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 22:02:56. #7.13#
SON DAKİKA: Hatay'da Güzel Hava, Sahil Kalabalıklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.