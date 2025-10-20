Hatay'da Hortum Olayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hatay'da Hortum Olayı

20.10.2025 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskenderun açıklarındaki hortum, balık çiftliğini teğet geçti, olumsuz bir durum yaşanmadı.

1) HATAY'DA SAĞANAK NEDENİYLE OTOYOL ÇÖKTÜ, YOLLARI SU BASTI, DENİZDE HORTUM ÇIKTI (2)

HORTUM BALIK ÇİFTLİĞİNİ TEĞET GEÇMİŞ

Hatay'ın İskenderun ilçesi açıklarında sabah saatlerinde etkili olan hortumun, denizdeki balık çiftliğini teğet geçtiği görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, çiftliğe metrelerce yaklaşan hortumun, zarar vermeden uzaklaştığı anlar yer aldı. Hortum nedeniyle çevrede olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, İskenderun, Doğal Afet, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Hortum Olayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki arkadaşını bıçaklayan çocuk için karar verildi 13 yaşındaki arkadaşını bıçaklayan çocuk için karar verildi
30 kişinin market borcunu ödeyen gizemli hayırsever veresiye defterini yaktı 30 kişinin market borcunu ödeyen gizemli hayırsever veresiye defterini yaktı
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı Meğer 5 yıldır... Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü
Pastırma sıcakları bitiyor Hava aniden değişecek Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek
Türkiye’nin en borçlu ili Ankara oldu Türkiye'nin en borçlu ili Ankara oldu

08:31
Yılmaz Morgül’den sevenlerini üzen paylaşım: Dualarınızı bekliyorum
Yılmaz Morgül'den sevenlerini üzen paylaşım: Dualarınızı bekliyorum
08:26
Skandal devam mı ediyor Derbinin önüne geçen bahis oranı
Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı
08:07
Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
07:52
Ekim enflasyonu bugün açıklanıyor Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Ekim enflasyonu bugün açıklanıyor! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
07:36
Sudan’ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim
05:44
Trump canlı yayında açık açık söyledi: Maduro’nun günleri sayılı
Trump canlı yayında açık açık söyledi: Maduro'nun günleri sayılı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2025 08:39:02. #7.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Hortum Olayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.