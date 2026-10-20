Hatay'da jandarma personeli, "Hayata Can Veren Destek" sloganıyla kan bağışladı - Son Dakika
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Hatay'da jandarma personeli, "Hayata Can Veren Destek" sloganıyla kan bağışladı

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Hatay İl Jandarma Komutanlığı, "Jandarmadan Hayata Can Veren Destek" sloganıyla kan bağışı etkinliği düzenledi. Komutanlık hizmet binasının bahçesindeki etkinliğe katılan çok sayıda jandarma personeli kan bağışında bulundu.

Hatay'da, İl Jandarma Komutanlığı personeli kan bağışında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, "Jandarmadan Hayata Can Veren Destek" sloganıyla kan bağışı etkinliği düzenledi.

Komutanlık hizmet binasının bahçesindeki etkinlikte, çok sayıda jandarma personeli kan bağışında bulundu.

Kaynak: AA
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