Hatay'da jandarma personeli, "Hayata Can Veren Destek" sloganıyla kan bağışladı

Hatay'da jandarma personeli, "Hayata Can Veren Destek" sloganıyla kan bağışladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay İl Jandarma Komutanlığı, "Jandarmadan Hayata Can Veren Destek" sloganıyla kan bağışı etkinliği düzenledi. Komutanlık hizmet binasının bahçesindeki etkinliğe katılan çok sayıda jandarma personeli kan bağışında bulundu.
Hatay'da, İl Jandarma Komutanlığı personeli kan bağışında bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, "Jandarmadan Hayata Can Veren Destek" sloganıyla kan bağışı etkinliği düzenledi.
Komutanlık hizmet binasının bahçesindeki etkinlikte, çok sayıda jandarma personeli kan bağışında bulundu.
Kaynak: AA
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