Deprem Sanığına 2 Yıl 11 Ay 25 Gün Ceza... 2 Çocuğunu Kaybeden Anne: "Ödül Gibi Bir Ceza Verdiler, O Günden Beri Nefes Alamıyorum"
Deprem Sanığına 2 Yıl 11 Ay 25 Gün Ceza... 2 Çocuğunu Kaybeden Anne: "Ödül Gibi Bir Ceza Verdiler, O Günden Beri Nefes Alamıyorum"

08.01.2026 10:29  Güncelleme: 11:35
Hatay'da 6 Şubat depremlerinde bir kaçak binanın yıkılması sonucu 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili davada, yapı sahibine 2 yıl 11 ay 25 gün hapis cezası verildi. Depremde çocuklarını kaybeden anne kararın adaletli olmadığını ifade etti ve avukatları kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını belirtti.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da, 6 Şubat depremlerinde 2 katlı kaçak binanın yıkılması sonucu 6 kişinin öldüğü binanın yapı sahibine, iyi hal indirimiyle 2 yıl 11 ay 25 gün hapis cezası verildi. Depremde çocukları Emir ve Atlas'ı kaybeden anne Vahide Dilek Yıldız, "Sanığa ödül gibi bir ceza verdiler. O günden beri nefes alamıyorum" derken, ailenin avukatı kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını belirtti.

6 Şubat depremlerinde, Hatay'ın Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi Yeşilevler Caddesi'nde bulunan 2 katlı apartmanın yıkılması sonucunda, aralarında bebek ve çocukların da olduğu 6 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, yapı sahipleri Remzi Arslan ve Selim Arslan ile binanın yapım işini üstlenen Süleyman Köse hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, Antakya Belediyesi binanın ruhsatsız olduğunu ve başvuru yapılmadığını bildirirken; Tapu Müdürlüğü alanın arsa olduğunu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ise yapı kayıt belgesi bulunmadığını mahkemeye iletti.

"Binanın kaçak olduğunu bilmiyorum"

Yargılama sürecinde, sanık Selim Arslan binayı kendisinin yaptırdığını ve müteahhitliğini sanık Süleyman Köse'nin üstlendiğini, binanın kaçak olduğunu bilmediğini, ruhsatlı olduğunu düşündüğünü ve deprem sonrası ruhsatsız olduğunu öğrendiğini savundu.

Sanık Remzi Arslan, binayı kardeşi Selim Arslan'ın yaptırmak istediğini, sadece yardım amacıyla işleri takip ettiğini, vekalet almadığını ve inşaata para ödemediğini, bu binada payı olmadığını belirtti. Sanık Süleyman Köse ise kalıpçı ustası olduğunu, hiçbir binada müteahhitlik yapmadığını ifade etti.

Sanığa iyi hal indirimiyle 2 yıl 11 ay 25 gün hapis cezası

Mahkeme, sanık Selim Arslan'ı "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı; sanığın fiilden sonraki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak ceza 2 yıl 11 ay 25 güne indirildi. Sanık Remzi Arslan hakkında ise suçun işlendiğini gösterir yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı için beraat kararı verildi. Yargılama sürecinde yaşamını yitiren sanık Süleyman Köse'nin dosyası ise düşürüldü.

Depremde 10 yaşındaki Emir ve 13 yaşındaki Atlas'ı kaybeden anne Vahide Dilek Yıldız, süreci ANKA Haber Ajansı'na şöyle değerlendirdi:

"Ben çocuklarımın hakkını adalet yoluyla aradım. Bunca belgeye, bilgiye ve bilirkişi raporuna rağmen adaletin hak ettiği cezayı vereceğine inandım. Ama maalesef, adama ödül gibi bir ceza verdiler. O günden beri nefes alamıyorum… Üç yıldır hiç iyi günümüz olmadı; ama bu haberi aldıktan sonra yaşamımız en kötü günümüzden bile beter bir hale geldi. İçimde tarif edilemez bir yangın var ve 'adalet' dediğimiz kavram, o yangını söndürmek bir yana, daha da harlamaktan başka hiçbir işe yaramadı."

Ailenin avukatı da kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını belirtti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Deprem, Güncel, Hatay, Son Dakika

Yerel Haberler, Güvenlik, Deprem, Güncel, Hatay, Son Dakika

