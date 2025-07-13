Hatay'ın Defne ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
B.Y. (27), idaresindeki 31 U 8741 plakalı kamyonet Harbiye Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda A.A. (18) yönetimindeki 31 APG 133 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Ali İsmail Toksöz (17) ağır yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınanlardan Toksöz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Kamyonet-Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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