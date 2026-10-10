Hatay'da kamyonetin motorunda çıkan yangın aracı kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
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Hatay'da kamyonetin motorunda çıkan yangın aracı kullanılamaz hale getirdi

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Hatay'da Antakya-Reyhanlı karayolu Demirköprü mevkiinde seyir halindeki bir kamyonetin motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken kamyonet kullanılamaz hale geldi.

HATAY'da seyir halindeki bir kamyonet motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerce yangın söndürüldü, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Antakya – Reyhanlı karayolu Demirköprü mevkiinde seyir halindeki bir kamyonetin motor bölümünde yangın çıktı. Sürücünün aracını güvenli şekilde park etmesi ile 112 acil çağrı merkezini aradı. Yangın bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yada can kaybı yaşanmadı. Araç kullanılamaz hale geldi.

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI-Kamera: (Hatay),

Kaynak: DHA
OtomobilİtfaiyeAntakyaGüncelHatayOlaySon Dakika

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