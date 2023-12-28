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Hatay'da Kayıp Adam Dere Yatağında Ölü Bulundu - Son Dakika
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Hatay'da Kayıp Adam Dere Yatağında Ölü Bulundu

Hatay'ın Hassa ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı yaşlı adam, dere yatağında ölü bulundu. Mustafa Araplıoğlu'nun yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Araplıoğlu, Gülkent Mahallesi'ndeki dere yatağında ölmüş halde bulundu. Cesedi Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Hatay\'da Kayıp Adam Dere Yatağında Ölü Bulundu
28.12.2023 - 16:13,
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Hatay'ın Hassa ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı yaşlı adam, dere yatağında ölü bulundu.

Aktepe Mahallesi'ndeki evinden 2 gün önce çıkan ve geri dönmeyen Mustafa Araplıoğlu'nun (70) yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Araplıoğlu, Gülkent Mahallesi'ndeki dere yatağında ölmüş halde bulundu.

Araplıoğlu'nun cesedi, Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA
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