Hatay'da Kayıp Kişi Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Hatay'da Kayıp Kişi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 3 gün önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Mehmet Döner, çalışmak için gittiği inşaatta rahatsızlanıp dinlenmeye geçtiği sırada kayboldu. İş arkadaşları durumu ailesine bildirerek jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmalarını başlattı. Ancak şu ana kadar sonuç alınamadı. Döner'in kızı, şizofreni hastası olan babasının bir an önce bulunmasını istediklerini belirtti.

18.06.2024 15:59
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 3 gün önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kışlak Mahallesi'nde oturan Mehmet Döner, 15 Haziran'da çalışmak için Şenköy Mahallesi'ndeki inşaata gitti.

Rahatsızlandığını söyleyip dinlenmeye geçen Döner'e bir süre sonra ulaşamayan iş arkadaşları, durumu ailesine bildirdi.

Döner'in ailesinin ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin çalışmasından henüz sonuç alınamadı.

Döner'in kızı Simge Döner, AA muhabirine, şizofreni hastası babasının bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi.

Üzgün olduklarını dile getiren Döner, "İşte ağaç gölgesinde dinlenirken eşyalarını bırakıp gitmiş. Arkadaşları bize haber verdi. Telefon sinyaline göre bu mahallede ancak hala bulamadık." dedi.

Kaynak: AA

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