Hatay'da Kayıp Sayısı 4'e Yükseldi
Hatay'da Kayıp Sayısı 4'e Yükseldi

22.05.2026 17:38
AFAD Başkanı Pehlivan, Hatay'da sel nedeniyle kaybolan vatandaş sayısının 4'e çıktığını açıkladı.

AFAD BAŞKANI PEHLİVAN: KAYIP SAYIMIZ 4'E YÜKSELDİ

Hatay'a gelen AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Pehlivan, "Meteorolojiden aldığımız bilgiler doğrultusunda ülke genelinde AFAD başkanlığımız aracılığıyla yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta muhtelif illerimizle ilgili sarı uyarılar vardı. Bu illerimizden biri Hatay'dı. Sel ve su taşkınları neticesinde maalesef dün itibariyle 3 vatandaşımızı kaybettik, 2 vatandaşımızın da arama-kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Karaçay Nehri üzerinde yaklaşık 1 saat önce bir vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaştık. Kaybettiğimiz canlarımıza, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Diğer kayıp olan vatandaşımız için de arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Nehir buradan denize kadar gidiyor. Bu çalışmalara destek olmak için 11 ilden araç, gereç, personel takviyesini gerçekleştirdik. Toplamda 2 bin 330 personel görev yaptı ve yapmaya devam ediyor. Ayrıca 925 araç arama-kurtarma-tahliye faaliyetlerini yürütüyor. Personellerimiz içerisinde gönüllülerimiz de var. Onlarda sel ve su başkanı yaşayan yerlerde temizlik faaliyetlerini yürütüyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

