Hatay'da M2 STEAM Merkezi Açıldı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya ilçesinde M2 STEAM Merkezi'nin açılışını yaptı.

Masatlı, Karaali Mahallesi'ndeki merkezin açılışında, bilgiyi insanlık yararına kullanan nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Merkezdeki atölyeleri ve yapılacak çalışmaları anlatan Masatlı, şöyle konuştu:

"Bilim merkezinde öğrencilerimiz, robotik kodlama ile algoritmik düşünceyi öğrenecek, 3 boyutlu tasarım ve üretimle hayallerini somutlaştıracak, ahşap tasarım atölyeleriyle el becerilerini geliştirecekler. Yazılım geliştirme ve dijital dünyanın kapıları çocuklarımıza açılmış olacak."

Masatlı, konuşmasının ardından merkezi gezdi, öğrencilerle sohbet etti.