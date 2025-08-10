Hatay\'da Masa Tenisi Turnuvası Yapıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesince 2. Masa Tenisi Bireysel Performans Ligi Turnuvası gerçekleştirildi.
Belediyenin açıklamasına göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesince Antakya Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 130 sporcu mücadele etti.
Sporcuların 7 kategoride yarıştığı turnuvada dereceye girenlere ödül verildi.
